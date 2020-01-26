В Москве из отеля госпитализировали восьмерых граждан Китая

26 января, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. В Москве восьмерых граждан Китая госпитализировали из отеля "Арт Москва Войковская". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора отеля Михаила Волкова.

"Сейчас в гостинице проживает 220 граждан КНР, госпитализировали восемь, предварительный диагноз у семерых ОРВИ, еще у одного - ангина",- сказал он.

По словам Волкова, первый выезд скорой в гостиницу был в 16:00, ее вызвали работники отеля. Сейчас врачи продолжают обследовать других участников туристической группы, которая прибыла 25 января. Большинство постояльцев гостиницы - граждан КНР - живут в ней два года.

"Все группы граждан КНР, которые прибывают к нам, отныне будут проходить проверку", - сказал директор отеля.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что туристы находятся в удовлетворительном состоянии, признаков осложненного течения ОРВИ и тем более пневмонии у них не наблюдается.

"Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях скорая дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех, предъявлявших жалобы. С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения были гос

Ранее источник в медицинских службах сообщил, что в инфекционное отделение поместили семь граждан Китая с высокой температурой.

Как передает корреспондент ТАСС, возле гостиницы "Арт Москва Войковская" находятся порядка десяти машин скорой помощи. Сам отель работает в обычном режиме, в гостиницу всех пускают.-0-