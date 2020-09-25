В Москве из-за коронавируса пожилым гражданам рекомендуют оставаться дома

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом он написал 25 сентября в своем личном блоге, сообщает ТАСС.

Мэр столицы попросил москвичей старше 65 лет и граждан более молодого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома (не покидать загородный участок), временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются. Мэр рекомендует поручить более молодым членам семьи покупки и оплату счетов, а если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки в масках и перчатках и как можно реже. Также работающим пенсионерам старше 65 и лицам с хроническими заболеваниями следует перейти на удаленку или взять отпуск, при необходимости им будут выданы больничные листы. "Если присутствие на работе остро необходимо, то быть максимально осторожными", - пишет мэр.

Сергей Собянин также порекомендовал московским предприятиям и организациям вновь перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы из-за распространения коронавируса. "Весной большинство из вас полностью или частично перевели своих работников в дистанционный режим. И тем самым внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом. Сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей", - написал он.

Руководителям предприятий необходимо обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. Реализация данных мер позволит сохранить работоспособность трудовых коллективов.

Мэр Москвы надеется, что повторного введения жестких ограничений из-за коронавируса по образцу весенних месяцев удастся избежать. "Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей", - написал он.

По его словам, ситуация сейчас значительно отличается от положения дел весной. "За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь", - пояснил Сергей Собянин.-0-