В Москве произошла стрельба в кафе - три человека ранены

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт между мужчинами в кафе на севере Москвы закончился стрельбой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В полицию поступило сообщение: в кафе на Ленинградском проспекте случился конфликт между посетителями, началась стрельба. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, где обнаружили и изъяли три гильзы.

"Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся. В результате пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений. Двое других самостоятельно обратились за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе.

Полицейские задержали подозреваемого на улице Софьи Ковалевской. "Им оказался 40-летний ранее судимый приезжий мужчина. При дополнительном осмотре места происшествия на прилегающей к кафе территории был обнаружен и изъят предмет, похожий на травматический пистолет, который был направлен на экспертизу", - добавили в полиции.

Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ) и хулиганстве (ст.213 УК РФ). Подозреваемый арестован.-0-