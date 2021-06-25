В Москве с 28 июня на удаленный режим работы переведут 30% сотрудников

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работодатели в Москве с 28 июня обязаны перевести на дистанционный режим работы минимум 30% сотрудников за исключением вакцинировавшихся. Об этом говорится в опубликованном указе мэра столицы Сергея Собянина, сообщает газета "Известия".

"Установить, что с 28 июня возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы: перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы не менее 30% работников", - сказано в документе.

При этом сотрудников, которые уже получили второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса, не будут учитывать при подсчете общего количества работников, которых должны перевести на удаленную работу.

Кроме этого, на дистанционный режим работы работодатели должны перевести всех сотрудников из числа граждан старше 65 лет, граждан, имеющих хронические заболевания. Вместе с этим данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, а также граждан, прошедших вакцинацию.-0-