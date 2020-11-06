В Москве школьница умерла на уроке физкультуры

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок умер во время урока физкультуры в школе в Москве. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата проверка, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, 6 ноября ученица одного из учебных заведений в Южном административном округе Москвы почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась", - сказала Юлия Иванова. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства случившегося выясняются. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.-0-