В Москве украли раритетный автомобиль Иосифа Сталина

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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из одного из гаражных боксов на севере Москвы украден раритетный автомобиль ЗИС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
В настоящее время полиция проводит проверку, обстоятельства хищения устанавливаются. "Принадлежность похищенного раритетного автомобиля, его стоимость будут определены после того, как правоохранительные органы получат документы владельца", - уточнили в полиции.
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, на автомобиле мог ездить Иосиф Сталин.-0-