В Москве за сутки выявили максимум заразившихся с начала пандемии

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 9120, что стало новым максимумом за время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Показатели в Москве продолжают ухудшаться. Предыдущий максимум заразившихся был зарегистрирован 18 июня. Тогда выявили 9056 заболевших за день.

За сутки в столице зарегистрировали 76 смертей из-за коронавируса против 78 днем ранее, их общее количество возросло до 21 352.

После выздоровления выписали 3395 пациентов за день. За все время выздоровели 1 113 794. В настоящее время в столице продолжают лечение 143 119 человек. Всего в Москве выявили 1 278 265 инфицированных.-0-