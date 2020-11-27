В Нальчике два человека пострадали из-за стрельбы в школе

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили травмы в результате конфликта в школе Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика, РФ), где после выяснения отношений со знакомыми одного из учеников преподаватель устроил стрельбу из травматического пистолета, сообщает ТАСС.

"Сейчас в республиканской клинической больнице находятся двое пострадавших. Один из них получил ранение, из мягких тканей извлечена пуля. Второй в результате избиения с сочетанной травмой будет госпитализирован в соответствующее отделение. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается", - сказала помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

Ранее сообщалось, что между учеником восьмого класса и его преподавателем произошло разногласие по учебному вопросу. Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с педагогом. Произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После этого преподаватель вышел на улицу, достал из своего автомобиля травматический пистолет, вернулся в школу и произвел выстрелы в воздух. Участников конфликта доставили в отделение полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщила и.о. начальника департамента образования города Фатима Оганезова, находящаяся на месте ЧП, ученики школы в инциденте не участвовали. "Дети не участвовали, это были родственники одного из учащихся. Сейчас идут следственные мероприятия, доступа к учителю нет", - сказала она.-0-