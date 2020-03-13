В национальном парке "Севан" открылся комплекс армяно-белорусской дружбы

13 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. На территории национального парка "Севан" в Армении состоялась торжественная церемония открытия леса армяно-белорусской дружбы. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Мероприятие состоялось в рамках 14-го заседания армяно-белорусской межправительственной комиссии. Торжественное открытие комплекса дружбы провели министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа и министр экономики Армении Тигран Хачатрян. Также в мероприятии приняли участие посол Беларуси в Армении Игорь Назарук, посол Армении в Беларуси Армен Гевондян, представители белорусской делегации, Министерства экономики Армении.

"В Армении я впервые сажаю дерево, однако за свою жизнь посадил много деревьев. Для меня очень важно и похвально, что в Армении уделяется такое большое внимание росту лесов и посадке деревьев. Думаю, что и общество поддержит эту инициативу и будет активно вовлечено в процесс. Мы же, как партнеры, сделаем все возможное для выполнения поставленных перед нами задач - предоставление саженцев, обмен технологиями", - сказал Виталий Дрожжа.

Лес армяно-белорусской дружбы был заложен в 2018 году, когда в рамках очередного заседания армяно-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусская сторона безвозмездно подарила Армении 50 тыс. саженцев сосен.-0-

Фото АРМЕНПРЕСС