В Нидерландах 107-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Нидерландов Корнелия Рас в возрасте 107 лет выздоровела от коронавирусной инфекции и стала старейшим человеком в мире, излечившемся от этого заболевания, сообщает Reuters.

Скорее всего, женщина заразилась в марте во время церковной службы, которую посетила с другими жителями дома престарелых на острове Гуре-Оверфлакке на юго-западе страны. Впоследствии у нее и еще 40 человек был диагностирован COVID-19. Двенадцать из них умерли, а Корнелия Рас смогла победить болезнь. Пациентка 6 апреля была выписана из больницы.

Как сообщает ТАСС, на 9 апреля в Нидерландах зафиксировано более 21 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли свыше 2,3 тыс. человек.-0-