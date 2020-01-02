В Нидерландах официально отказались от названия "Голландия"

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Нидерландов отказались от названия "Голландия" для позиционирования страны за рубежом, сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

По данным телеканала, этот шаг является "частью международного маркетингового плана", опубликованного несколько месяцев назад. С 1 января компании, посольства, министерства и университеты начинают использовать только слово "Нидерланды" вместо "Голландия", употреблявшегося на протяжении четверти века.

Параллельно изменится и символ страны, отмечает NOS. В настоящее время чаще всего для этих целей используется оранжевый тюльпан. Новый символ состоит из двух букв английского алфавита, N и L, обозначающих Нидерланды, однако в него по-прежнему инкорпорирован тюльпан.

"Мы модернизируем наш подход, - отметили ранее в Туристическом совете Нидерландов, отвечавшем за создание нового бренда. - Мы хотим позиционировать страну как открытую, инновационную и всеохватывающую". Ребрендинг обошелся в 200 тыс. евро.

В частности, активно использовать название "Нидерланды" планируется во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.

Название "Голландия" закрепилось за Нидерландами по наименованию двух исторически наиболее развитых провинций - Северная и Южная Голландия. В целом же по отношению к стране, состоящей из 12 провинций и нескольких островов Карибского бассейна, правильно употреблять название "Нидерланды".-0-