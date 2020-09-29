В Нидерландах усиливают ограничения из-за COVID-19

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Нидерландов усиливает ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает BBC.

Новые меры вступают в силу 29 сентября и будут действовать минимум три недели. Ограничения коснутся трех крупнейших городов страны - Амстердама, Роттердама и Гааги.

Теперь рестораны и бары должны будут закрываться в 22.00. Ношение масок становится обязательным не только при поездках в общественном транспорте, но и во время посещения магазинов.

Правительство рекомендует гражданам по возможности работать из дома. Общественные собрания внутри многоквартирных домов не должны превышать трех человек. Болельщикам будет запрещено посещать спортивные мероприятия.

По последним данным американского Университета Джона Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Нидерландах достигло 115,6 тыс. Число летальных исходов составило 6415.-0-