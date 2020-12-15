В Нидерландах ввели локдаун из-за вспышки COVID-19

15 декабря, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Нидерландах с сегодняшнего дня ввели жесткие ограничения из-за увеличения количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Действовать эти усиленные карантинные меры будут до 19 января.

Так, в стране снова закрыли музеи, театры, парки развлечений, зоопарки, казино, сауны, спортивные залы, все магазины, кроме продуктовых супермаркетов и пекарен. Также с сегодняшнего дня в Нидерландах не работают парикмахерские, массажные и маникюрные салоны. Рестораны и кафе остаются закрытыми. Школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Исключения разрешается делать для студентов во время сдачи экзаменов. Детские сады открыты только для детей, чьи родители имеют чрезвычайно важную профессию, например, врачи.

Власти призывают граждан переходить на дистанционную работу, не путешествовать без важной причины, а также не принимать дома более двух гостей. Взрослым разрешено заниматься спортом на улице, но расстояние должно быть 1,5 метра.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте накануне заявил, что "Нидерланды закрываются". Он отметил, что в последние недели наблюдается рост числа больных примерно до 9 000 в день, поэтому необходимо ограничить контакты между людьми.

В Нидерландах с начала пандемии COVID-19 инфицировались 621 944 человека, из них умерли 10 082. За последние сутки в стране с населением 17,1 млн человек выявлено 8 457 инфицированных.-0-