В нидерландском ресторане посетителей обслуживают в теплицах

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из ресторанов Амстердама нашел выход, как обслуживать гостей безопасно в условиях карантина. Посетителей здесь размещают в изолированных стеклянных теплицах, сообщает CNN.

Уточняется, что заведение предлагает вегетарианское меню. Блюда подают в специально сооруженных маленьких теплицах, которые разместили на месте летней террасы ресторана. Официанты соблюдают все меры предосторожности: носят перчатки и защитные экраны для лица, чтобы уменьшить любой риск инфекций. Для подачи блюд они используют специальные удлиненные подносы - таким образом соблюдается безопасная дистанция с посетителями.

Поначалу такая услуга тестировалась на персонале заведения, а также на родственниках и друзьях работников ресторана. Затем бронирование мест в ресторанных теплицах сделали доступным для всех желающих - гости смогут посещать заведение, когда смягчат условия карантина.

Первые гости заведения, для которых здесь созданы настоящие "тепличные условия", высоко оценили новый формат обслуживания. По их словам, ужинать в таком уютном месте куда более романтично, чем в обычном ресторане.

В Нидерландах с 11 мая начнется смягчение карантинных ограничений, в частности, откроются парикмахерские и салоны красоты. Также с этого дня каждый может снова заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе. С 1 июня общественный транспорт возобновит свою работу и будет работать регулярно, по обычному расписанию. Заработают театры, музеи, кинотеатры и рестораны.-0-