В Нигерии боевики похитили около сотни мирных жителей

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные повстанцы напали на город Кукава на северо-востоке Нигерии. В результате были похищены около 100 мирных жителей, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что противостояние боевиков и нигерийских войск продолжалось около 30 минут, однако повстанцы взяли верх, после чего покинули город, захватив многочисленных заложников.

Совершившие нападение боевики принадлежат, по предварительной информации, к исламистской террористической группировке "Боко харам".

На данный момент нигерийские службы безопасности принимают меры для спасения заложников.-0-