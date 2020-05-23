В Нигерии ликвидированы 135 боевиков

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нигерии во время военной операции за три дня убито не менее 135 боевиков, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя Министерства обороны Нигерии Джона Эненче.

Операция проходила в нигерийских штатах Замфара и Кацина на северо-западе страны. Большинство террористов были убиты во время массовых воздушных налетов.

По словам Джона Эненче, воздушные удары были нанесены после изучения разведывательных отчетов и идентификации мест расположения лагерей противника.-0-