В Нигерии при нападении бандитов погибли более 60 человек

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные боевики разграбили восемь деревень и убили 62 человека в штате Нигер в центрально-западной части Нигерии. Об этом сообщает национальная газета
Атаки начались в районе Широро 9 июня. В результате серии атак более тысячи человек оказались в лагерях для внутренне перемещенных лиц.
В пострадавшие районы планируется направить дополнительные силы военных. -0-
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