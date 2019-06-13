В Нигерии при нападении бандитов погибли более 60 человек

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные боевики разграбили восемь деревень и убили 62 человека в штате Нигер в центрально-западной части Нигерии. Об этом сообщает национальная газета The Nation .

Атаки начались в районе Широро 9 июня. В результате серии атак более тысячи человек оказались в лагерях для внутренне перемещенных лиц.

В пострадавшие районы планируется направить дополнительные силы военных. -0-