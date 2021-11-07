В Нью-Дели третий день наблюдается опасный уровень загрязнения воздуха

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Степень загрязнения воздуха в индийском национальном столичном округе Дели (включает Нью-Дели) остается на крайне опасном уровне. Городской метеорологический департамент третий день подряд отмечает индекс качества воздуха (ИКВ) в столице на уровне более 400, сообщает ТАСС.

Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным - от 51 до 100. При 151-200 воздух считается умеренно загрязненным, 201-300 - сильно загрязненным, а более 300 - опасно загрязненным. Уровень более 400, как указывают власти, говорит о крайне опасном загрязнении.

Между тем в пригородах столицы ситуация еще хуже: в Гургаоне отмечен показатель 460, за ним следуют Газиабад (458), Ноида (455), Фаридабад (449).

Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения.

Специалисты связывают эти проблемы с проведением в индийской столице в ночь с четверга на пятницу главного индусского праздника года Дивали (праздник огней). Несмотря на официальный запрет, в городе всю ночь грохотали тысячи фейерверков и петард, гарь от них ухудшила и без того загрязненную атмосферу столицы. После фестиваля качество воздуха в городе упало до самого низкого уровня за пять лет.

Кроме того, после праздника был зафиксирован резкий рост случаев сжигания стерни и соломы на убранных полях вокруг города после сбора осеннего урожая. Власти столицы обвиняют правительства соседних штатов в бездействии и нежелании бороться с таким способом очистки полей от стерни.

Также осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода и расположенный в низине город не вентилируется. Ежегодно осень в индийской столице отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценкам индийских ученых, вдыхание такого воздуха равносильно выкуриванию 50 сигарет в день.-0-