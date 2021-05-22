В Нью-Дели выявили почти 200 больных "черной плесенью"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 человек заразились мукормикозом ("черной плесенью") в столице Индии. Об этом сообщил на пресс-конференции в субботу министр здравоохранения столичного округа Дели Сатьендар Джайн, передает ТАСС.

"В городе уже зарегистрировано 197 случаев заболевания "черной плесенью". Ранее за год сообщалось о 30-50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно", - отметил Сатьендар Джайн.

Пациентов с черным грибком лечат около 8-10 частных клиник, а также три государственные больницы. Для их лечения не хватает амфотерицина B. "Дефицит ощущается по всей стране, Дели тоже сталкивается с этим", - отметил министр.

Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз ("черная плесень") диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.

Случаи мукормикоза выявлены в Нью-Дели и многих в штатах. По информации местных СМИ, на сегодня по меньшей мере 7250 человек инфицированы в Индии мукормикозом.-0-