Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 15 сентября 2021
Минск Ясно +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:59 В Египте после реставрации открыли гробницу фараона В мире
00:19 Нидерланды отменяют правило социального дистанцирования В мире
14.09.21
14.09.21 23:59 Футболисты "Баварии" победили "Барселону" на старте Лиги чемпионов Спорт
14.09.21 23:33 В Нью-Йорке арестовали главаря мафиозного клана Коломбо В мире
14.09.21 22:59 Первые две группы запущенных с Байконура спутников OneWeb вывели на орбиту В мире
14.09.21 22:26 В Японии нашли 18 доз вакцины с инородными веществами В мире
14.09.21 21:58 В Молдове из-за ухудшения эпидситуации отменили ежегодный праздник вина В мире
14.09.21 21:55 "Янг Бойз" победил "Манчестер Юнайтед" в первом матче Лиги чемпионов Спорт
14.09.21 21:53 ФОТОФАКТ: Фестиваль роботов проходит в Минске Регионы
14.09.21 21:42 С космодрома Байконур стартовала ракета с 34 спутниками связи OneWeb В мире
14.09.21 21:28 "Беларусь 3" проводит Неделю народного единства Общество
14.09.21 21:17 Ночью в Минске разметку будут наносить на 14 участках дорог Регионы
14.09.21 21:03 ВОЗ: паспорта вакцинации для путешествий могут стать инструментом для дискриминации В мире
14.09.21 20:57 Короткометражки Манхэттенского фестиваля покажут в кинотеатре "Родина" в Могилеве Регионы
14.09.21 20:49 Ректор ГГМУ: вакцинацию против COVID-19 и против гриппа можно проводить одновременно Общество
14.09.21 20:40 Сумки-шоперы в стиле маляванок научат создавать в Полоцке Культура
14.09.21 20:25 В Бразилии в ДТП с туристическим автобусом погибли 6 человек В мире
14.09.21 20:19 Сезон промышленного лова начался в рыбхозе "Свислочь" Регионы
14.09.21 20:01 Первый гуманитарный рейс ООН после прихода к власти талибов прибыл в Кабул В мире
14.09.21 19:42 В Заводском районе Минска 17 сентября пройдет плоггинг-забег Регионы
14.09.21 19:29 Патриотическая кадетская смена учащихся СГ и "Школа безопасности" проходят в "Зубренке" Общество
14.09.21 19:17 Более 46 млн россиян вакцинировались от COVID-19 В мире
14.09.21 19:09 Состоялась первая встреча уполномоченных по правам ребенка стран СНГ Общество
14.09.21 19:07 Где найти рай для студента и что нужно сделать сразу при заселении? Гид по общежитию Ссылки на БелТА Плюс
14.09.21 19:03 Новую станцию обезжелезивания начали строить в Славгородском районе Регионы
14.09.21 18:48 В Карачаево-Черкесии при сходе ледника погибли 2 человека В мире
14.09.21 18:30 Интерактивные площадки, турниры и бенефис рок-группы: в Шумилино отпразднуют "Дажынкі-2021" Регионы
14.09.21 18:17 Рунец: важно быть консолидированными и ощущать себя единой нацией Общество
14.09.21 18:17 Цена комплекса зданий в Чечерске на торгах выросла в более чем 570 раз Регионы
14.09.21 18:09 В ГПК 15 сентября пройдет личный прием граждан Общество
Все новости
Все новости
В мире
14 сентября 2021, 23:33

В Нью-Йорке арестовали главаря мафиозного клана Коломбо

Фото Getty Images
Фото Getty Images

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецслужбы и полиция Нью-Йорка арестовали главаря мафиозной группировки семьи Коломбо. Всего задержаны девять членов клана, в том числе Эндрю Руссо и его заместитель Бенджамин Кастелаццо, сообщает телеканал МИР 24.

Клан Коломбо контролирует организованную преступность в Нью-Йорке. Это одна из пяти крупнейших мафиозных группировок города.

Участники группировки подозреваются в коррупции и мошенничестве. Позже им предъявят обвинения в суде. Также во время спецоперации полицейские и агенты задержали еще трех человек, включая члена семьи Бонанно, а в ближайшее время может последовать арест еще одного подозреваемого.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
происшествия США
Новости рубрики В мире
Фото Wikimedia В Египте после реставрации открыли гробницу фараона
Фото EPA Нидерланды отменяют правило социального дистанцирования
Фото ТАСС Первые две группы запущенных с Байконура спутников OneWeb вывели на орбиту
Фото ТАСС В Японии нашли 18 доз вакцины с инородными веществами
Фото из архива В Молдове из-за ухудшения эпидситуации отменили ежегодный праздник вина
Фото Пресс-службы ГК "Роскосмос"/ТАСС С космодрома Байконур стартовала ракета с 34 спутниками связи OneWeb
Главное
Начало новой традиции. Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды
"Главная задача - помогать людям". Лукашенко назначил Дмитрия Баскова сенатором
Ответственные за ситуацию с COVID-19 оценили риски на совещании в Совете Республики
КОММЕНТАРИЙ: Роботизация легпрома: какие перспективы у белорусских предприятий
Топ-новости
Лукашенко обратился к творческим работникам: "Люди на вас смотрят с восторгом, цените это"
"Великий спортсмен, но не хоккеист". Лукашенко рассказал о кандидатуре на пост председателя ФХБ
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Выставка ко Дню народного единства открылась во Дворце Независимости Беларуси
Минздрав отмечает рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и COVID-19
ФОТОФАКТ: Массовое десантирование из самолетов Ил-76МД на Брестском полигоне
ФОТОФАКТ: Минская область приняла эстафету автопробега "Символ единства"
Нацбанк: в условиях санкций ситуация в банковском секторе Беларуси достаточно устойчивая
Обращение белорусских парламентариев стало официальным документом Генассамблеи ООН
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1630 пациентов с COVID-19, выписаны 1115
ФПБ: Беларусь по пунктам укажет Западу на нарушения им норм международного права
Parimatch усиливает присутствие в Английской Премьер-лиге: партнерские соглашения заключены с шестью клубами
Минэнерго: снижение Литвой пропускной способности трансграничных электросетей не повлияет на энергосистему
Ананич: день 17 сентября стал символом нашей сплоченности, стремления к миру и взаимопониманию
Вакцинировать против гриппа в этом сезоне планируется не менее 40% населения Беларуси
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.