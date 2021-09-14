В Нью-Йорке арестовали главаря мафиозного клана Коломбо

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецслужбы и полиция Нью-Йорка арестовали главаря мафиозной группировки семьи Коломбо. Всего задержаны девять членов клана, в том числе Эндрю Руссо и его заместитель Бенджамин Кастелаццо, сообщает телеканал МИР 24.

Клан Коломбо контролирует организованную преступность в Нью-Йорке. Это одна из пяти крупнейших мафиозных группировок города.

Участники группировки подозреваются в коррупции и мошенничестве. Позже им предъявят обвинения в суде. Также во время спецоперации полицейские и агенты задержали еще трех человек, включая члена семьи Бонанно, а в ближайшее время может последовать арест еще одного подозреваемого.-0-