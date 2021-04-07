В Нью-Йорке горит многоквартирный дом, 21 человек пострадал

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке в многоквартирном доме произошел пожар, по меньшей мере 21 человек пострадал, сообщает CNN.

В данный момент с огнем борются более 350 пожарных. По словам заместителя помощника начальника управления пожарной охраны Нью-Йорка Майкла Гала, среди раненых 16 пожарных и пятеро жильцов дома. Около 240 человек были эвакуированы из здания.

По предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже. Причины пока неизвестны.-0-

Фото Пожарного Департамента Нью-Йорка