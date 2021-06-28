Фото New York Post
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке на Таймс-сквер неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб, сообщает газета New York Post.
По предварительным данным, стрельба произошла в результате спора между двумя группами, возможно, торговцами компакт-дисками. Один из мужчин, участвовавших в конфликте, открыл огонь. Одна из пуль попала в туриста, который вместе со своей семьей гулял по главной площади мегаполиса.
Сотрудники полиции ищут двух человек, которые могут быть причастны к инциденту.-0-