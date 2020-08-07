В Норильске вновь произошел разлив топлива

На месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, июнь 2020 года. Фото ТАСС

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разлив топливно-водяной смеси произошел на реке Амбарная в Норильске во время работ по ликвидации последствий аварии, произошедшей на ТЭЦ-3 в конце мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

По данным организация "Политех", которая занималась ликвидацией аварии, в реку попал 1 куб.м топлива. Отмечается, что вопреки распоряжению президента РФ компания не сообщила о проводимых работах, которые должны вестись под надзором сотрудников Росприроднадзора.

В настоящее время работы по перекачке топлива остановлены. "Площадь разлива составила 5 на 10 метров, объем разлившейся смеси - от 100 до 250 литров. Разлив локализован, трубопровод отключен. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом", - сообщили в пресс-службе Норильско-Таймырской энергетической компании.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. куб.м нефтепродуктов. Они попали на 180 тыс. кв.м грунта, а также в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.-0-

В Норильске из-за разлива нефтепродуктов объявлена ЧС ЧП произошло на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая, когда легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ в Норильске. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар.