В Норвегии принят закон о редактировании личных фотографий в соцсетях

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Норвегии принят закон, согласно которому влиятельные лица в социальных сетях не могут публиковать измененные личные фотографии, не сообщив о своих действиях. Об этом информирует ВВС.

Закон повлияет на любые платные публикации на всех платформах социальных сетей в рамках усилий по пропаганде бодипозитива среди молодых людей. 26-летняя Мадлен Педерсен, влиятельный блогер в Instagram из норвежского города Мосс, надеется, что новый закон не позволит молодым людям сравнивать себя с нереалистичными изображениями знаменитостей, что впоследствии приводит к проблемам с психическим здоровьем и пищеварением.

Исследование, проведенное британскими депутатами в прошлом году, показало, что только 5% респондентов моложе 18 лет не рассматривают возможность изменить свою внешность, соблюдая диету или делая операцию.

Новые требования были приняты как поправка к закону о маркетинге Норвегии. На норвежском правительственном веб-сайте говорится, что цель нового закона - помочь снизить давление в обществе из-за "идеализированных образов людей в рекламе". Помимо прочего, вводится обязанность маркировать рекламу, в которой изменены формы и размеры тела.

Закон повлияет на всех, кто публикует платную рекламу в социальных сетях, включая многих влиятельных лиц, актеров и певцов.

К слову, несколькими годами ранее депутатами Великобритании был предложен аналогичный законопроект, обязывающий людей маркировать измененные изображения, но он так и не прошел через парламент.-0-