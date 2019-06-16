В Нотр-Даме прошла первая служба после пожара

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая месса после произошедшего 15 апреля пожара отслужена в субботу вечером в соборе Парижской Богоматери - в часовне, которая не пострадала, сообщает агентство France info .

Месса продлилась чуть более 45 минут. На ней присутствовало около 30 человек, включая архиепископа Парижского Мишель Опети. Количество людей было ограничено из-за мер безопасности. По этой же причине все присутствующие, включая священнослужителей, были в касках.

В целом доступ в собор пока закрыт, в результате пожара обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. Расследование причин возгорания все еще продолжается.-0-

Нотр-Дам-де-Пари: история в фото Собор Парижской Богоматери называют символом Франции. За 850 лет своего существования он стал свидетелем важнейших событий в истории страны - от коронации Генриха VI в XV веке до освобождения Парижа в 1944 году и протестов движения "желтых жилетов" в 2019-м.