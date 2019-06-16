В Нотр-Даме прошла первая служба после пожара

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая месса после произошедшего 15 апреля пожара отслужена в субботу вечером в соборе Парижской Богоматери - в часовне, которая не пострадала, сообщает агентство
Месса продлилась чуть более 45 минут. На ней присутствовало около 30 человек, включая архиепископа Парижского Мишель Опети. Количество людей было ограничено из-за мер безопасности. По этой же причине все присутствующие, включая священнослужителей, были в касках.
В целом доступ в собор пока закрыт, в результате пожара обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. Расследование причин возгорания все еще продолжается.-0-
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