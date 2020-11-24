В Ноттингеме дополнявший граффити Бэнкси велосипед заменили

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипед, служивший частью работы уличного художника Бэнкси в Ноттингеме, предположительно, украли в прошедшие выходные. Как сообщает BBC, его заменили новым.

Велосипед без заднего колеса был пристегнут цепью к дорожному знаку и являлся дополнением к граффити Бенкси, на котором изображена маленькая девочка, крутящая шину вместо хула-хупа.

В полиции сообщили, что им ничего не известно об исчезновении велосипеда. 23 ноября на прежнем месте появился уже другой велосипед. В отличие от оригинала, у него не погнуто переднее колесо. Бенкси никак не прокомментировал пропажу и замену велосипеда.

Работа Бэнкси появилась в Ноттингеме 13 октября. После того как он подтвердил свое авторство, граффити привлекло множество туристов.-0-