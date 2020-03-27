В Нур-Султане и Алматы приостановят работу предприятий и организаций

27 марта, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Власти Казахстана приняли решение приостановить деятельность предприятий и организаций из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана после заседания государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан.

"Госкомиссия для ограничения распространения коронавирусной инфекции утвердила решение о приостановлении с 30 марта по 5 апреля 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением центральных государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения", - сказано в сообщении.

Полный список будет определен после согласования с администрациями городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 марта подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в стране до 15 апреля из-за коронавируса. Позже было принято решение о введении с 19 марта режима карантина в Нур-Султане и Алматы. В Казахстане подтвержден 121 случай заражения коронавирусом.-0-