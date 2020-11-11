В ОБСЕ приветствуют прекращение боев в Нагорном Карабахе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председательствующая в ОБСЕ Албания сегодня приветствовала полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

"Председательство Албании в ОБСЕ приветствует прекращение боестолкновений в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении председателя ОБСЕ в Twitter. В тексте подчеркивается, что для достижения устойчивого мира международное посредничество должно выстраиваться таким образом, чтобы любое согласованное решение было долговременным и совместимым с гуманитарными принципами.

9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.-0-