В окрестностях Иерусалима бушуют лесные пожары, идет эвакуация людей

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу несколько крупных лесных пожаров вспыхнули в окрестностях Иерусалима, сообщает израильский "9 канал".

С огнем борются 28 пожарных бригад и четыре самолета. Тем не менее контроль над пожарами пока взять не удается. Пламя активно приближается к жилым поселениям, ведется эвакуация людей.

Полиция перекрыла несколько дорог, проходящих в непосредственной близости от пожаров. Также приостановлено движение поездов на железной дороге между станциями "Аэропорт Бен-Гурион" и "Ицхак Навон" в Иерусалиме.

Причины пожаров не сообщаются.-0-