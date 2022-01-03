В Омске девять детей госпитализировали с подозрением на отравление парами хлора

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять детей были госпитализированы с подозрением на отправление парами хлора после посещения спортивно-оздоровительного центра в Омске, сообщает ТАСС.
Источник в экстренных службах уточнил, что дети почувствовали недомогание после отдыха со своими родителями в комплексе "Райская лагуна" накануне вечером. Все они госпитализированы, трое из них находились в состоянии средней степени тяжести, шесть - в легкой форме. Также одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении.
По факту отравления следственные органы Омской области возбудили уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей в одной из саун Омска по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
По данным СК, на данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. На месте происшествия работают следователи, взяты пробы воды в бассейне, допрашиваются свидетели.-0-