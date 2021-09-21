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21 сентября 2021, 19:02

В ООН призвали расследовать случаи смерти беженцев в районе белорусско-польской границы

Фото из архива
Фото из архива

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) призвали расследовать случаи смерти беженцев и мигрантов в районе границы между Польшей и Беларусью. В распространенном во вторник в Женеве совместном заявлении они также высказались за обеспечение немедленного доступа ко всем пострадавшим, чтобы предоставить им медицинскую и иную помощь, сообщает ТАСС.

"УВКБ и МОМ потрясены и возмущены случаями смерти возле белорусско-польской границы", - говорится в документе. Две организации "выражают свои соболезнования семьям умерших и призывают к немедленному расследованию этой трагедии". Подчеркивается, что согласно имеющимся сведениям, "от переохлаждения умерли двое иракских граждан".

УВКБ и МОМ призвали также обеспечить "немедленный доступ к тем, кто пострадал, чтобы предоставить необходимую для спасения жизни медицинскую помощь, питание, воду и крышу над головой, особенно в свете приближающейся зимы".

Как отметили авторы заявления, в последние месяцы "группы ищущих убежища людей и мигрантов проходили транзитом через Беларусь в поисках убежища в соседних государствах ЕС - Литве, Латвии и Польше". В этой связи УВКБ и МОМ "с растущей озабоченностью следят за сообщениями об отказах во въезде людям на этих границах", поскольку "группы людей на протяжении недель находятся в затруднительном положении, не имеют доступа к какой-либо помощи, получению убежища или же к базовым услугам". При этом "многие были оставлены в тяжелой ситуации" и страдают от гипотермии. Некоторые были спасены из болот. В УВКБ и МОМ считают, что в сложившихся условиях необходимо действовать в соответствии с международными правовыми обязательствами. Государства должны сотрудничать в разрешении нынешней ситуации, отдавая приоритет правам человека. Две организации напомнили, что выдворение лиц, ищущих убежища, ставит под угрозу их жизнь и является незаконным по международному праву.

УВКБ и МОМ поддерживают контакт с властями соответствующих стран в изучении "различных вариантов для людей, застрявших на границах". Речь идет, в частности, об обеспечении доступа к процедурам получения убежища и воссоединения семей, а также о возможном добровольном возвращении для тех, кто не нуждается в международной защите. Как подчеркнули авторы документа, "мигранты и просители убежища никогда не должны использоваться государствами для достижения политических целей". При этом "политические разногласия по вопросу об ответственности никогда не должны приводить к потере жизней".

Белорусские пограничники 19 сентября на участке белорусско-польской границы нашли тело женщины в районе Августовского канала. Рядом с погибшей были трое детей, а также мужчина и пожилая женщина. Все они граждане Ирака. В тот же день польские пограничники сообщили об обнаружении на границе тел трех умерших мигрантов, которые пытались нелегально пересечь государственную границу.-0-

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