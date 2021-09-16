В ООН призвали ввести мораторий на использование систем искусственного интеллекта

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала срочно ввести мораторий на продажу и использование систем искусственного интеллекта, которые ведут к серьезным нарушениям прав человека. Об этом сообщается на сайте Центра новостей ООН.

"Искусственный интеллект может приносить пользу, помогать обществу преодолевать некоторые серьезные проблемы современности. Однако применение технологий искусственного интеллекта может иметь и негативные, даже катастрофические последствия, если не принимать во внимание то, как они влияют на права человека", - сказала Мишель Бачелет.

Главная правозащитница уверена, что сейчас необходимо запретить все приложения, использующие искусственный интеллект, которые не соответствуют нормам международного права. "Чем выше риск для прав человека, тем строже должны быть нормативные требования к использованию технологии искусственного интеллекта", - сказала она. Мишель Бачелет уверена, что для оценки и устранения проблем может понадобиться некоторое время, поэтому государствам уже сейчас необходимо ввести мораторий на использование технологий с потенциально высоким риском.

"Сейчас важно обеспечить прозрачность и подотчетность в том, что касается сбора данных, их хранения, передачи и использования", - сказала Мишель Бачелет, предупредив, что долгосрочное хранение больших данных, содержащих информацию о людях, сопряжено с риском нарушений права на частую жизнь и тайну переписки.

Она также отметила: государства и частные компании зачастую слишком быстро принимали решение об использовании приложений искусственного интеллекта без предварительного изучения возможных последствий. Это приводило к тому, что многие не смогли получить причитающуюся социальную помощь из-за неисправности онлайн-систем, другие были арестованы из-за сбоев в устройствах распознавания лиц.

Как добавила верховный комиссар, в первую очередь необходимо разработать четкие принципы и рекомендации относительно биометрических технологий, которые становятся все более распространенными в деятельности государств, международных организаций и технологических компаний. Эти технологии, в том числе распознавание лиц, по мнению Мишель Бачелет, все чаще используются для идентификации людей в режиме реального времени и на расстоянии, что позволяет отслеживать людей без какого рода ограничений.

Мишель Бачелет также настоятельно рекомендовала отказаться от технологий слежки в общественных местах и программ, анализирующих поведение людей, по крайней мере до тех пор, пока власти не докажут, что эти системы соответствуют надежным стандартам конфиденциальности и защиты данных.-0-