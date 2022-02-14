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14 февраля 2022, 09:16

В ООН считают текущее потепление самым сильным за последние 200 тыс. лет

Фото из архива
Фото из архива

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдаемое сегодня глобальное потепление является сильнейшим за последние 200 тыс. лет. Об этом заявил генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас в интервью ТАСС.

По его словам, события последних 100 лет уникальны. "Мы стали использовать ископаемые ресурсы планеты - нефть и газ, что привело к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, а это парниковые газы, которые повышают температуру нижних слоев атмосферы. Такого сильного потепления не было уже 200 тыс. лет. И есть очень четкие научные доказательства, что это было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа", - пояснил Петтери Таалас.

При этом он призвал не путать погодные колебания и климатические изменения. "Погодные колебания происходят из года в год, изо дня в день, каждую неделю. Мы видим аномалии погоды: иногда в каком-нибудь регионе выдается очень холодный сезон по сравнению с предыдущим годом или иногда гораздо более теплый, чем в прошлом году. Но мы должны смотреть на глобальные и региональные статистические данные", - уточнил генсек ВМО, обратив внимание также на природные колебания, как природный феномен Эль-Ниньо.

Он подчеркнул, что не следует объяснять любые погодные колебания климатическими изменениями. "Холодная зима не означает, что климатические изменения, потепления прекратились, равно как и теплые зимы не означают, что это происходит из-за климатических изменений. У нас по-прежнему остаются обычные погодные колебания одновременно с происходящим изменением климата", - отметил генсек организации.

Климатические изменения в мире приведут к локальным кризисам и росту числа вооруженных конфликтов, заявил Петтери Таалас. "Да, уже есть страны, страдающие от сильных засух. Например, очень сильная засуха сейчас в Эфиопии и в Сомали. Также стоит упомянуть так называемую арабскую весну. Одной из предпосылок "арабской весны" была засуха в Ливии, Тунисе, Египте и Сирии. Несколько лет засухи привели к нехватке продовольствия, безработице населения сельских районов, удвоению цен на продукты питания. Это стало причиной волнений и беспорядков, которые, к сожалению, продолжаются в Сирии. И ситуация в Ливии далека от стабильной", - сказал он.

"Конечно же, были и другие причины этих кризисов, но риск возникновения таких кризисов, несомненно, увеличивается. Например, во многих странах Африки сейчас очень трудные условия жизни, а климатические изменения только усугубят положение. Это приведет к росту миграции населения, к локальным кризисам и даже вооруженным столкновениям", - подчеркнул генсек ВМО.

Петтери Таалас указал на серьезность проблемы обеспечения населения планеты питьевой водой, которая осложняется климатическими изменениями в мире. По его словам, одним из крупнейших видов бедствий современности являются наводнения. "Сейчас атмосфера стала более влажной, и, когда идут дожди, они бывают более затяжными, чем раньше. А некоторые части света стали более засушливыми", - добавил он.

А третья проблема, которой сейчас занимается организация, - это таяние ледников, продолжил Таалас. Он пояснил, что многие крупные реки в мире берут начало в горных ледниках, и по мере уменьшения этих ледников, что сейчас и происходит, крупные реки во всем мире будут все меньше и меньше подпитываться водой. "Мы видим это в Азии, тут в Европе, в Альпах, а также в Северной Америке, в Скалистых горах, и в Южной Америке. По мере истощения ледников у нас будет меньше питьевой воды, воды для сельского хозяйства и промышленного производства, - отметил он. - Лично я считаю, что последние изменения, связанные с атмосферными осадками и таянием ледников, являются наиболее серьезной проблемой, вызванной изменениями климата".

Кроме того, продолжил Петтери Таалас, остро стоит вопрос производства продовольствия для растущего населения планеты. "Мы ожидаем роста населения, особенно в Африке, и там вырисовывается не очень хорошая перспектива. Это очень веская причина проявлять больше активности для смягчения последствий изменений климата, чтобы избежать дефицита воды", - указал он.-0-

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