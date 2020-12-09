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09 декабря 2020, 14:58

В ООН выразили надежду на улучшение ситуации с правами человека в США при Байдене

Фото foreignpolicy.com
Фото foreignpolicy.com

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избрание на пост президента США Джозефа Байдена может привести к улучшению ситуации в области прав и свобод в Соединенных Штатах. Такое мнение выразила на пресс-конференции в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что "избранный президент Байден выступил с серией обещаний" в сфере прав человека. Это, в частности, увеличение числа беженцев, принимаемых для расселения на территории США, прекращение разделения семей мигрантов, прибывающих в страну. Кроме того, Джозеф Байден заявлял, что отдаст большой приоритет правам человека и многосторонности, а также вернется в Парижское соглашение. "Надеюсь, что при этой новой администрации дела с правами человека будут обстоять гораздо лучше", - отметила верховный комиссар ООН.

В Соединенных Штатах 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом Дональдом Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Джозефа Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Не признавший поражения Дональд Трамп распорядился начать процесс передачи власти Джозефу Байдену, хотя и дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы, пытаясь доказать свою победу на выборах.-0-

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