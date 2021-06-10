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10 июня 2021, 10:33

В Париже мусорщики ворвались в мэрию и устроили погром

Фото из Twitter-аккаунта Жерома Куме
Фото из Twitter-аккаунта Жерома Куме

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мусорщики, протестующие против реформы государственной службы, ворвались в мэрию тринадцатого округа Парижа и устроили погром, сообщает газета Lefigaro.

По словам мэра округа Жерома Куме, в мэрию вторглись около 40 человек. Они перевернули мусорные баки, разбросали несколько сотен килограммов документов по холлам и лестницам, повредили мебель. Испорчены и уничтожены многие документы, в том числе из его центра вакцинации против COVID-19.

Он осудил акцию на своей странице в Twitter. "Насилие, кража и нанесение ущерба не должны считаться законными действиями. Я их решительно осуждаю", - написал он.

На видео, размещенном в его Twitter, видно, как несколько мужчин разбрасывают мусорные баки во дворе мэрии и раскладывают сотни документов в коридорах и вестибюле.-0-

Фото из Twitter-аккаунта Жерома Куме

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