В Париже мусорщики ворвались в мэрию и устроили погром

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мусорщики, протестующие против реформы государственной службы, ворвались в мэрию тринадцатого округа Парижа и устроили погром, сообщает газета Lefigaro.

По словам мэра округа Жерома Куме, в мэрию вторглись около 40 человек. Они перевернули мусорные баки, разбросали несколько сотен килограммов документов по холлам и лестницам, повредили мебель. Испорчены и уничтожены многие документы, в том числе из его центра вакцинации против COVID-19.

Он осудил акцию на своей странице в Twitter. "Насилие, кража и нанесение ущерба не должны считаться законными действиями. Я их решительно осуждаю", - написал он.

На видео, размещенном в его Twitter, видно, как несколько мужчин разбрасывают мусорные баки во дворе мэрии и раскладывают сотни документов в коридорах и вестибюле.-0-

Фото из Twitter-аккаунта Жерома Куме