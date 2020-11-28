В Париже на акции протеста начались беспорядки

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспорядки начались на акции протеста в Париже против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", сообщило РИА Новости.

По данным агентства, через полтора часа после начала акции к ней присоединилась группа людей в черном, которые стали выкрикивать оскорбительные по отношению к правоохранителям лозунги, а затем закидали их бутылками и фейерверками. Сообщается, что в ходе беспорядков демонстранты подожгли несколько мусорных баков.

Le Figaroуточняет, что столкновения начались в районе площади Бастилии. Там молодые люди построили баррикаду, пели антифашистскую песню Siamo tutti antifascisti.

Газета La Plume Libre отмечает в своем Twitter, что полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

РИА Новости отмечает, что кто-то "поджег большой мусорный бак". Кроме того, в центре французской столицы начали жечь автомобили. Демонстрация также продолжается на площади Бастилии в Париже. На некоторых примыкающих к ней улицах отмечаются стычки участников с полицией, которая использует слезоточивый газ. Радикально настроенные демонстранты жгут мусор и городское имущество. Хулиганы также уже сожгли две машины, несколько велосипедов и газетный киоск. Полиция задержала 9 человек в ходе беспорядков на акции протеста в Париже.

Протесты проходят 28 ноября по всей стране. На улицы в общей сложности вышло около 22 тыс. человек. Около 7,5 тыс. человек приняли участие в акции протеста во французском Лионе. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным AFP, в ходе манифестации произошло несколько столкновений демонстрантов с полицией. Участники акции бросались в стражей порядка бутылками и другими предметами, последние ответили слезоточивым газом.

Акции протеста проходят 28 ноября и в других французских городах - в Бордо, Страсбурге, Марселе и Гренобле.

Причиной недовольства представителей общественности стал законопроект "О глобальной безопасности", принятый в первом чтении Нацсобранием Франции.

Статья 24 этого документа предусматривает наказание за "распространение изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".-0-