ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 28 ноября 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:15 ФОТОФАКТ: Областной конкурс модельного искусства "Супермоделька 2020" прошел в Гомеле Регионы
21:43 Волейболисты солигорского "Шахтера" одержали победу над МАПИДом в матче чемпионата Беларуси Спорт
21:20 В Париже на акции протеста начались беспорядки В мире
20:41 На МКАД столкнулись несколько автомобилей Происшествия
20:08 Акции протеста проходят в Польше В мире
19:54 Белорусские баскетболисты победили киприотов в квалификации чемпионата мира Спорт
19:51 Волейболистки "Минчанки" обыграли саратовский "Протон" в матче российской суперлиги Спорт
19:45 Названа дата 24-го Шанхайского международного кинофестиваля Калейдоскоп
19:12 Состояние рабочего, которого извлекли из котлована в Минске, оценивается как средней степени тяжести Происшествия
18:59 Во Франции проходят митинги против закона "О глобальной безопасности" В мире
18:32 Лукашенко поздравил футболистов солигорского "Шахтера" с победой в чемпионате Беларуси Президент
18:15 Итальянка Доротея Вирер выиграла гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии Спорт
18:00 Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" вышел на лунную орбиту и готовится к посадке В мире
17:12 В Минске на стройке двоих рабочих засыпало песком Происшествия
16:55 Коллекция белорусских изданий передана Национальной детской библиотеке в Молдове Общество
16:41 В Минске при проведении земляных работ засыпало грунтом человека Происшествия
16:36 Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Зенитом" в матче футбольного чемпионата России Спорт
16:30 Ответственность за теракт в Могадишо взяла на себя группировка "Аш-Шабаб" В мире
16:18 Футболисты солигорского "Шахтера" второй раз стали чемпионами Беларуси Спорт
15:37 Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону Спорт
15:23 Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира Спорт
15:07 600 заявлений подали минчане-очередники на 185 квартир в Смолевичах Регионы
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 111 455 пациентов с COVID-19 Общество
14:40 ЕС осудил убийство иранского физика-ядерщика В мире
14:14 Савинцев назвал состав сборной Беларуси по мини-футболу на матч с Израилем Спорт
13:55 В Ухани начали расследование после обнаружения коронавируса на импортной продукции В мире
13:49 К корректировке генплана Минска приступят в следующем году Регионы
13:38 В Гомельском районе женщина получила ожоги при тушении пожара в бане Происшествия
13:34 Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Могилеве Происшествия
13:29 В Пинском районе под колесами автомобиля погибла женщина Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
28 ноября 2020, 21:20

В Париже на акции протеста начались беспорядки

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспорядки начались на акции протеста в Париже против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", сообщило РИА Новости.

По данным агентства, через полтора часа после начала акции к ней присоединилась группа людей в черном, которые стали выкрикивать оскорбительные по отношению к правоохранителям лозунги, а затем закидали их бутылками и фейерверками. Сообщается, что в ходе беспорядков демонстранты подожгли несколько мусорных баков.

 Le Figaroуточняет, что столкновения начались в районе площади Бастилии. Там молодые люди построили баррикаду, пели антифашистскую песню Siamo tutti antifascisti.

Газета La Plume Libre отмечает в своем Twitter, что полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

РИА Новости отмечает, что кто-то "поджег большой мусорный бак". Кроме того, в центре французской столицы начали жечь автомобили. Демонстрация также продолжается на площади Бастилии в Париже. На некоторых примыкающих к ней улицах отмечаются стычки участников с полицией, которая использует слезоточивый газ. Радикально настроенные демонстранты жгут мусор и городское имущество. Хулиганы также уже сожгли две машины, несколько велосипедов и газетный киоск. Полиция задержала 9 человек в ходе беспорядков на акции протеста в Париже.

Протесты проходят 28 ноября по всей стране. На улицы в общей сложности вышло около 22 тыс. человек. Около 7,5 тыс. человек приняли участие в акции протеста во французском Лионе. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным AFP, в ходе манифестации произошло несколько столкновений демонстрантов с полицией. Участники акции бросались в стражей порядка бутылками и другими предметами, последние ответили слезоточивым газом.

Акции протеста проходят 28 ноября и в других французских городах - в Бордо, Страсбурге, Марселе и Гренобле.

Причиной недовольства представителей общественности стал законопроект "О глобальной безопасности", принятый в первом чтении Нацсобранием Франции.

Статья 24 этого документа предусматривает наказание за "распространение изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
протест Франция
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС Акции протеста проходят в Польше
Фото ТАСС Во Франции проходят митинги против закона "О глобальной безопасности"
Фото Reuters Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" вышел на лунную орбиту и готовится к посадке
Скриншот с портала "Голос Америки" Ответственность за теракт в Могадишо взяла на себя группировка "Аш-Шабаб"
Фото ВВС ЕС осудил убийство иранского физика-ядерщика
Фото из архива В Ухани начали расследование после обнаружения коронавируса на импортной продукции
Главное
Александр Лукашенко "Врачи делают большое дело" - Лукашенко посетил 6-ю городскую больницу Минска
Головченко рассказал об особенностях программы по развитию электротранспорта на 2021-2025 годы
В Беларуси выздоровели и выписаны 111 455 пациентов с COVID-19
Рождественский пост начинается у православных верующих
Топ-новости
Минздрав подтверждает: причиной отравления учащихся минской школы №61 стал стафилококк
Беларусь проводит конституционную реформу для укрепления своей государственности - политолог
Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира
На сайте детского "Евровидения" началось онлайн-голосование
Футболисты солигорского "Шахтера" второй раз стали чемпионами Беларуси
В Беларуси тестируют смарт-ошейники для коров на основе интернета вещей
В пункте пропуска "Бенякони" из-за ремонта возможна временная приостановка движения
Карпенко: все пункты питания в учреждениях общего среднего образования работают в штатном режиме
Состояние рабочего, которого извлекли из котлована в Минске, оценивается как средней степени тяжести
Сивец: в сложившейся ситуации важно критическое мышление и поиск общественной парадигмы перемен
Назаров и Новак обсудили поставки нефти и природного газа в Беларусь
Власти Аргентины начали расследование из-за возможной халатности при лечении Диего Марадоны
Карпенко: ресурсные центры способствуют внедрению новых технологий в учебный процесс
Тактильная плитка в домах, лифты с уровня земли - новые нормы для безбарьерной среды
Бреславские хасиды поблагодарили белорусское государство за помощь паломникам в сентябре
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.