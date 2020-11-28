Во Франции проходят митинги против закона "О глобальной безопасности"

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста против закона "О глобальной безопасности" началась 28 ноября в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Колонна манифестантов вышла с площади Республики в сторону площади Бастилии. Участники акции выкрикивают антиправительственные лозунги и несут соответствующие растяжки.

Собравшиеся имеют защитные маски, но идут плотной колонной.

Среди демонстрантов - представители оппозиционных партий и профсоюзов.

Как сообщил телеканал BFM, аналогичные акции проходят в Бордо, Лионе, Страсбурге, Марселе, Гренобле и других городах.

Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24 закона "О глобальной безопасности", касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера". Рассмотрение законопроекта началось в нижней палате парламента 18 ноября. Сразу после начала дискуссий в Париже прошли первые акции протеста.-0-