В Париже проходят протесты против сокращений и закона о безопасности

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители движения "Желтые жилеты" и участники профсоюзов в субботу вышли на улицы Парижа под знаменем протеста против проекта закона "О глобальной безопасности", сообщает ТАСС.

Проект был предложен правительством Франции в прошлом году и вызвал несогласие в обществе. Участники процессии скандировали призывы к отказу от принятия этого закона, особенно одного из положений, предусматривающего наказание за публикацию фотографий и личных данных сотрудников правоохранительных органов.

Вместе с этим, колонна профсоюзов также требовала от властей добиться создания новых рабочих мест, чтобы не столкнуться с еще более тяжелым кризисом в свете сокращений на предприятиях из-за тяжелого экономического положения, вызванного пандемией коронавируса.-0-