В Пекине открылся крупнейший в мире аэропорт

25 сентября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Пекине начал работу крупнейший в мире международный аэропорт Дасин. О его открытии на торжественной церемонии объявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Аэропорт расположен на юге Пекина в 46 км от центра города. Его площадь - 1 млн кв.м. В аэропорту четыре взлетно-посадочные полосы, в год он сможет принимать до 620 тыс. рейсов. Ожидается, что аэропорт будет ежегодно обслуживать 45 млн пассажиров к 2021 году, 72 млн - к 2025 году, что поможет разгрузить другой крупнейший китайский аэропорт Шоуду.

Дасин позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект в мире. Он выполнен в виде золотого феникса. Крыша здания занимает территорию в 25 футбольных полей. Кроме того, Дасин стал крупнейшим в мире зданием без структурных швов. Аэропорт оборудован первым в мире терминалом с подземной станцией высокоскоростной железной дороги, двухуровневым терминалом отправления и прибытия, а также изолированным терминалом.

Китай потратил на строительство аэропорта около $60 млрд. Строительство длилось более пяти лет.-0-