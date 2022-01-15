В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса сегодня зафиксирован в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.

По данным китайских медиков, инфицированный выявлен в районе Хайдянь на северо-западе китайской столицы. Первый в Китае случай инфицирования омикрон-штаммом выявили 13 декабря 2021 года в Тяньцзине, который находится в 150 км от Пекина. Заразившийся прибыл из-за рубежа 9 декабря.

В начале января МИД КНР выразил уверенность в успешном проведении зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на быстрое распространение в мире омикрон-штамма коронавируса. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.-0-