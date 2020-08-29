В Перу продлили режим ЧП

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перу до 30 сентября продлили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ опубликован в газете El Peruano - официальном издании правительства республики, сообщает ТАСС.

"Продлить чрезвычайное положение <...> до среды, 30 сентября 2020 года, из-за тяжелой ситуации, с которой столкнулась страна из-за последствий COVID-19", - говорится в документе.

По указу, строгие карантинные меры будут действовать в департаментах Куско, Мокегуа, Пуно и Такна, в ряде провинций в других регионах из-за роста числа заражений. Жителям этих районов разрешено выходить на улицу только при необходимости с понедельника по субботу. В воскресенье и во время комендантского часа, действующего с 20:00 до 04:00, все граждане должны находиться дома.-0-