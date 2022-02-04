В Перу разбился самолет с туристами

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли в пятницу при аварии легкого самолета, катавшего туристов над геоглифами на плато Наска в Перу. Об этом сообщает ТАСС.

В самолете предположительно могли находится пять туристов и два пилота. Пассажирами летательного средства могли быть жители из США, Чили и Нидерландов.

Причины происшествия устанавливаются.

Полеты над геоглифами на плато Наска пользуются популярностью у туристов, приезжающих в Перу. В 1994 году геоглифы были объявлены объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.-0-