В Подмосковье "заминировали" все школы, детсады и поликлиники

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех детских садах, школах, поликлиниках и магазинах трех продуктовых сетей в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В оперативные службы поступило сообщение о минировании всех школ, детских садов, поликлиник и магазинов сетей "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" на территории Московской области", - сказал собеседник агентства.

Сейчас все эти здания и магазины осматривают кинологи на наличие взрывных устройств. Источник не уточнил, проводится ли эвакуация на каких-то объектах.-0-