В поисках лучшей жизни: первая смерть мигранта в проливе Ла-Манш в этом году

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проливе Ла-Манш утонул один мигрант, 30 были спасены французскими морскими службами. Это первая смерть беженца на данном направлении миграции в начавшемся году, пишет издание Le Figaro.

Сообщается, что лодка с мигрантами направлялась к берегам Великобритании, когда ее обнаружили спасательные службы у берегов Берка (Па-де-Кале). По предварительной информации, погибшим оказался 20-летний гражданин Судана.

В отчете морской префектуры Ла-Манша и Северного моря за 2021 год сообщается о 30 погибших и 4 пропавших без вести, в том числе и о 27 мигрантах, которые погибли 24 ноября, что стало самой страшной трагедией на этом миграционном маршруте.

По данным британского информационного агентства PA, в 2021 году количество нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь Ла-Манш на небольших лодках, достигло рекордного уровня и составило более 28 тыс.

Париж вместе с Лондоном пытаются бороться с нелегальной миграцией и попытками беженцев пересечь на надувных или самодельных лодках проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, чтобы добраться до Великобритании. Несмотря на усилия властей, количество беженцев постоянно растет.-0-