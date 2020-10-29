В Польше число заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 20 тыс.

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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Польши в минувшие сутки зафиксировал очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - 20 156 новых случаев заражения, сообщает польское радио RMF FM.
За сутки в стране умер 301 пациент с COVID-19.
Наибольшее число заражений зафиксировано в Великой Польше (2633 случая) и Мазовецком воеводстве (2255 случая).
В настоящее время на карантине по всей стране находятся около 490 тыс. человек, почти 49 тыс. - под эпидемиологическим надзором.
Всего с начала пандемии в Польше заразились коронавирусом 319 205 человек, скончались 5149.-0-