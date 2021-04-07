В Польше эпидемические ограничения продлены до 18 апреля

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Польши продлило эпидемические ограничения до 18 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает "Польское радио".

Адам Недзельский отметил, что продление ограничений до 18 апреля позволит властям убедиться в том, что третья волна эпидемии коронавируса в Польше начала убывать. "Решение о продлении ограничений еще на неделю продиктовано необходимостью проверки тенденции сокращения количества новых заражений в постпраздничный период. Мы также хотим проверить, какими окажутся последствия третьей волны эпидемии для инфраструктуры системы здравоохранения", - сказал Адам Недзельский.

До 18 апреля по всей Польше будут закрыты рестораны, отели, торговые центры, культурные учреждения и спортивные объекты. Обучение будет проходить дистанционно.

Глава польского Минздрава также предупредил, что, в зависимости от развития ситуации, ограничения могут впоследствии быть продлены до конца майских праздников, то есть до 3 мая включительно.

По данным Министерства здравоохранения Польши, за последние сутки в стране зарегистрированы 14 910 положительных тестов на коронавирус, а также 638 летальных исходов. В настоящее время пациентами с COVID-19 в польских больницах занято более 34 тыс. коек. На карантине находится 414 тыс. человек, что на 20 тыс. больше по сравнению с предыдущим днем.-0-