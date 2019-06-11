В Польше из-за жары объявлено штормовое предупреждение

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти на всей территории Польши объявлено штормовое предупреждение из-за жары, сообщает
По данным синоптиков, в Нижней Силезии 11 июня столбик термометра может подняться до 34 градусов выше нуля. В центральной части страны ожидается до 32 градусов тепла.
На западе, в особенности на территории Поморья и Нижней Силезии, ожидаются дожди, бури с порывами ветра, скорость которых может достигать 90 км/ч.
Жителям страны рекомендуют надевать легкую одежду, пить много воды, не забывать покрывать голову, по возможности находиться в тени.-0-
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