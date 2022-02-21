В Польше начались международные военные учения Saber Strike

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные военные учения Saber Strike 22, организованные под руководством командования Вооруженных Сил США в Европе, начались в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное командование Вооруженных Сил республики.

"На плацу 17-й механизированной бригады в Медзыжече (Любушское воеводство на западе Польши. - Прим. ТАСС) состоялась церемония начала международных учений Saber Strike 22, - информирует командование. - В маневрах будут участвовать около 1,3 тыс. польских солдат и около 300 единиц техники, включая бронетранспортеры Rosomak".

Сценарий учений предусматривает перемещение американских подразделений из Германии в страны Балтии через территорию Польши. На полигоне в Бемове Писком (Варминьско-Мазурское воеводство на северо-востоке Польши. - Прим. ТАСС) состоятся совместные маневры польских военнослужащих и союзников.

Saber Strike - ежегодные международные тактические учения, которые проводятся в Польше каждые два года. Как подчеркивают в польской армии, такие маневры "планируются заблаговременно, не связаны с какой-либо текущей операцией и являются прекрасным примером совместных возможностей, показывая, что союзники и партнеры НАТО вместе сильнее".

В минувшие две недели на юго-восток Польши прибывали военнослужащие США с техникой и оборудованием, отправленные в республику с целью укрепления восточного фланга НАТО под предлогом усматриваемой Западом угрозы вторжения РФ в Украину. Первая группа насчитывала 1,7 тыс. солдат, вторая - 3 тыс. До прибытия этих военнослужащих всего в Польше в рамках НАТО и двустороннего сотрудничества находились около 5 тыс. американских солдат.

Власти Польши активно обсуждают с США прибытие в республику новых военнослужащих, планируя принять дополнительные американские подразделения. Об этом заявил сегодня Польскому радио заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский. "Мы постоянно обсуждаем с США, как усилить оперативные возможности не только Польши, но и других стран восточного фланга НАТО. Также мы все время говорим об увеличении американского военного присутствия", - сказал он.-0-