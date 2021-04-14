В Польше отмечают пик госпитализаций COVID-больных

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране сложная эпидемиологическая ситуация. В Польше занято более 34 тыс. больничных коек для COVID-больных, сообщает интернет-портал Onet.pl

"Сейчас, когда у нас пик третьей волны инфекций в больницах, мы прежде всего смотрим на параметры, связанные с заполняемостью кроватей как с аппаратами ИВЛ, так и стандартных", - заявил министр здравоохранения.

По данным Министерства здравоохранения, в Польше занято более 34 тыс. больничных коек и примерно 11 тыс. свободных. Кроме того, 3,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких используются, свободных примерно 900.

Адам Недзельский также обратил внимание на важность процесса вакцинации и его связи с принятием решений об ограничениях в Польше.

"На данный момент у нас вакцинировано около 40% людей возрастом старше 60. Чтобы можно было говорить о смягчении ограничений, необходимо, чтобы было провакцинировано более 70%. Мы обращаемся ко всем людям старше 60 лет с призывом пройти вакцинацию. Это позволит нам принимать более смелые решения", - заявил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Польше на 13 апреля зарегистрировано 2 599 850 случаев заражения COVID-19, умерли 59 126.-0-