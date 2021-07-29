В Польше поезд врезался в грузовик - пострадали 8 человек

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше в результате столкновения поезда с грузовиком восемь человек пострадали, два вагона сошли с рельсов, 39 человек были эвакуированы, сообщает радио RMF24.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Колбасково (Западно-Поморское воеводство). Поезд, следовавший из Щецина в Тантов (Германия), врезался в прицеп проезжающего грузовика. Отмечается, что сигнализация на переезде работала исправно - красный свет предупреждал о приближающемся поезде. Также были звуковые сигналы. Водитель грузовика покинул автомобиль самостоятельно. Пострадавшим помощь была оказана на месте.

В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасательных служб.

Причины аварии установит специальная комиссия.-0-